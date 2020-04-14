Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У меня там магнит". Де Лигт прокомментировал регулярную игру руками в штрафной Ювентуса
Молодость…
Защитник туринского "Ювентуса" Матейс Де Лигт пошутил о том, что часто играл руками в матчах этого сезона. Приводит слова из интервью YouTube-каналу Foot Truck издание Football Italia.
"В своей второй игре я забил автогол. Давление усилилось: на тренировках все было в порядке, но в матчах я еще адаптировался. Я поздно присоединился к "Ювентусу", так как у "Аякса" были вопросы по переговорам. Я приехал в Азию на сборы и ни разу не тренировался с командой. Через 2 дня я вышел на спарринг с "Тоттенхэмом" и через 20 минут после стартового свистка уже не мог дышать. Также отмечу, что "Ювентус" играет в обороне зонально, я всегда действовал персонально. Нужно было привыкнуть".
"Помню, как мы с парнями пошли в душ, и они говорили, что моя регулярная игра руками – это просто невероятно. Такое впечатление, что у меня там магнит. Лучший способ описать то, как мне не везет, – это пенальти, который я привез в матче против Германии. Снаряд упал, я посмотрел вверх и вдруг увидел, как он ударяется в мою руку. Когда я знаю, что ошибся или сыграл рукой, я не тот, кто расстраивается, когда об этом говорят. Мне нравится шутить над этим".