"У меня там магнит". Де Лигт прокомментировал регулярную игру руками в штрафной Ювентуса

Защитник туринского "Ювентуса" Матейс Де Лигт пошутил о том, что часто играл руками в матчах этого сезона. Приводит слова из интервью YouTube-каналу Foot Truck издание Football Italia.

Читайте также Сарри хочет оставить в команде де Лигта и Роналду

"В своей второй игре я забил автогол. Давление усилилось: на тренировках все было в порядке, но в матчах я еще адаптировался. Я поздно присоединился к "Ювентусу", так как у "Аякса" были вопросы по переговорам. Я приехал в Азию на сборы и ни разу не тренировался с командой. Через 2 дня я вышел на спарринг с "Тоттенхэмом" и через 20 минут после стартового свистка уже не мог дышать. Также отмечу, что "Ювентус" играет в обороне зонально, я всегда действовал персонально. Нужно было привыкнуть".