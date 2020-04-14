Италия
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Интер хочет получить Гризманна в обмен на Мартинеса
Официального предложения пока не было
Каталонская "Барселона" хочет усилить состав нападающим миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец - главная цель сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно.
"Интер" не хочет продавать Мартинеса, но понимает, что игрок может захотеть уйти. По информации La Gazzetta dello Sport, в качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард "Барселоны" Антуан Гризманн.
Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн.
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