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Интер хочет получить Гризманна в обмен на Мартинеса

Италия
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Официального предложения пока не было

Интер хочет получить Гризманна в обмен на Мартинеса
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Каталонская "Барселона" хочет усилить состав нападающим миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец - главная цель сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно.

"Интер" не хочет продавать Мартинеса, но понимает, что игрок может захотеть уйти. По информации La Gazzetta dello Sport, в качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард "Барселоны" Антуан Гризманн.

Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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