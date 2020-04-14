Ювентус снова попытается подписать Холанда

Туринский Ювентус уже предпринимал две попытки купить Эрлинга Холанда, однако обе оказались неудачными.

Тем не менее, руководство "старой синьоры" не отчаивается.

По информации Calciomercato, "Юве" готовит очередное предложение для "Боруссии", надеясь убедить дортмундцев отпустить игрока сборной Норвегии в Италию.

19-летний Холанд был приобретен "Боруссией" в январе этого года у "Зальцбурга" за 20 миллионов евро. В 11 матчах за желто-черных норвежец забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до лета 2024 года.