Все зараженные коронавирусом футболисты Сампдории вылечились

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери заявил, что все футболисты его команды смогли вылечиться от коронавируса. СМИ публиковали информацию, что в команде 15 подтвержденных диагнозов.

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"Все футболисты нашего клуба выздоровели. Было очень неприятно слышать, что наши игроки заразились. Периодически я общался с ними и сейчас они в полном порядке", - приводит слова итальянца Radio Anch'io Sport.

Ранее сообщались возможные даты возобновления Серии А.