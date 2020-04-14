Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все зараженные коронавирусом футболисты Сампдории вылечились
Клуб сумел преодолеть болезнь
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери заявил, что все футболисты его команды смогли вылечиться от коронавируса. СМИ публиковали информацию, что в команде 15 подтвержденных диагнозов.
Читайте такжеУ Сампдории уже 15 заболевших коронавирусом
"Все футболисты нашего клуба выздоровели. Было очень неприятно слышать, что наши игроки заразились. Периодически я общался с ними и сейчас они в полном порядке", - приводит слова итальянца Radio Anch'io Sport.
Ранее сообщались возможные даты возобновления Серии А.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...