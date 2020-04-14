Хави: Барселона правильно делает, что хочет подписать Мартинеса

Испанский тренер Хави оценил возможность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

"Мартинес? Мне он очень нравится. Он грамотно уходит от защитников, умеет искать пространство. Также он часто переключает внимание на себя и открывает зоны для партнеров.

Мне кажется, что он подошел бы команде. "Барселона" правильно делает, что хочет его подписать", - приводит его слова Al-Sadd DjMariiO.

Ранее Хави также рекомендовал каталонцам вернуть Неймара.