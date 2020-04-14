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Хави: Барселона правильно делает, что хочет подписать Мартинеса

Италия
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Хави: Барселона правильно делает, что хочет подписать Мартинеса
UA-Футбол
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Испанский тренер Хави оценил возможность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

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"Мартинес? Мне он очень нравится. Он грамотно уходит от защитников, умеет искать пространство. Также он часто переключает внимание на себя и открывает зоны для партнеров.

Мне кажется, что он подошел бы команде. "Барселона" правильно делает, что хочет его подписать", - приводит его слова Al-Sadd DjMariiO.

Ранее Хави также рекомендовал каталонцам вернуть Неймара.

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В статье: Барселона Хави Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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