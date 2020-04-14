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Хави: Барселона правильно делает, что хочет подписать Мартинеса
Многие одобряют данный переход
Испанский тренер Хави оценил возможность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону".
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"Мартинес? Мне он очень нравится. Он грамотно уходит от защитников, умеет искать пространство. Также он часто переключает внимание на себя и открывает зоны для партнеров.
Мне кажется, что он подошел бы команде. "Барселона" правильно делает, что хочет его подписать", - приводит его слова Al-Sadd DjMariiO.
Ранее Хави также рекомендовал каталонцам вернуть Неймара.
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