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Наполи готов отпустить Лосано ради подписания форварда Вест Хэма

Италия
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Интересная сделка

Наполи готов отпустить Лосано ради подписания форварда Вест Хэма
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Итальянский "Наполи" остался разочарованным выступлениями Ирвинга Лосано. Их рекордный трансфер не оправдывает ожиданий.

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Как сообщает Cronache di Napoli, руководство клуба хочет использоваться его в своих целях и переманить в Италию Фелипе Андерсона. Они готовы совершить с "Вест Хэмом" обмен форвардами.

Андерсон играет за лондонский клуб с лета 2018-го. В этом сезоне он забил 1 гол в 22-х матчах.

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В статье: Фелипе Андерсон Наполи (Неаполь) Ирвинг Лосано Вест Хэм (Лондон)
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