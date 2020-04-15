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Президент Федерации футбола Италии: Уважаю науку, но не сдамся – Серия А должна быть доиграна

Италия
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Президент Федерации футбола Италии: Уважаю науку, но не сдамся – Серия А должна быть доиграна
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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина убежден в необходимости продолжения сезона 2019/20 Серии А, который был приостановлен из-за коронавируса. Цитирует Габриэле Football Italia.

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"Уважаю науку, но я не сдамся. Когда Италия вернется к нормальной жизни, когда будут созданы условия для возобновления деятельности в других отраслях, то футбол тоже вернется. Повторю раз и навсегда: чемпионат должен быть доигран, время есть. Правительство, лига, FIGC, врачи – мы все вместе примем решение. Вся наша система выиграет от возобновления сезона".

"Играть все матчи в одном городе мы не будем – 10 поединков на одном или двух стадионах за одни выходные… Нам понадобится около 20 арен. Если нам разрешат вернуться в начале июня, то у нас есть даты окончания уже в конце июля".

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В статье: Серия А Габриэле Гравина коронавирус
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Источник:
Football Italia

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