Дженоа может ожидать трансферный бан

Итальянский "Дженоа" может получить запрет на трансферные переходы. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

У них есть задолженность перед польским клубом "Заглембе" за переход Филипе Ягелло. Сумма долга - 800 тысяч евро.

Руководство итальянской стороны должно заплатить эту сумму в ближайшие 45 дней. В противном случае на них будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Ягелло успел провести за "Дженоа" 6 матчей.