Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа может ожидать трансферный бан
Нужно заплатить более 800 тысяч
Итальянский "Дженоа" может получить запрет на трансферные переходы. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
У них есть задолженность перед польским клубом "Заглембе" за переход Филипе Ягелло. Сумма долга - 800 тысяч евро.
Руководство итальянской стороны должно заплатить эту сумму в ближайшие 45 дней. В противном случае на них будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
Ягелло успел провести за "Дженоа" 6 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...