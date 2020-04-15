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Дженоа может ожидать трансферный бан

Италия
(1 голосов)

Нужно заплатить более 800 тысяч

Дженоа может ожидать трансферный бан
UA-Футбол
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Итальянский "Дженоа" может получить запрет на трансферные переходы. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

У них есть задолженность перед польским клубом "Заглембе" за переход Филипе Ягелло. Сумма долга - 800 тысяч евро.

Руководство итальянской стороны должно заплатить эту сумму в ближайшие 45 дней. В противном случае на них будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Ягелло успел провести за "Дженоа" 6 матчей.

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В статье: Дженоа (Генуя) ФК Заглембе (Любин) Филипе Ягелло
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