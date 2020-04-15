Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Футбол в Италии может быть возобновлен кубковыми матчами
Очередная задумка
Руководство футбольной федерации Италии придумало новый план по возобновлению чемпионата. Об этом сообщает La Repubblica.
Первым делом там надеются начать с кубковых матчей. Турнир остановился на матчах полуфинала, в которых играют пары "Интер" - "Наполи" и "Ювентус" - "Милан".
При подобном варианте, другие команды будут иметь больше времени для подготовки. Есть вероятность, что футболисты вернутся к тренировкам в начале мая.
Ранее сообщались возможные даты возобновления Серии А.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...