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СМИ: Футбол в Италии может быть возобновлен кубковыми матчами

Италия
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СМИ: Футбол в Италии может быть возобновлен кубковыми матчами
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Руководство футбольной федерации Италии придумало новый план по возобновлению чемпионата. Об этом сообщает La Repubblica.

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Первым делом там надеются начать с кубковых матчей. Турнир остановился на матчах полуфинала, в которых играют пары "Интер" - "Наполи" и "Ювентус" - "Милан".

При подобном варианте, другие команды будут иметь больше времени для подготовки. Есть вероятность, что футболисты вернутся к тренировкам в начале мая.

Ранее сообщались возможные даты возобновления Серии А.

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В статье: Серия А коронавирус
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