СМИ: Футбол в Италии может быть возобновлен кубковыми матчами

Руководство футбольной федерации Италии придумало новый план по возобновлению чемпионата. Об этом сообщает La Repubblica.

Первым делом там надеются начать с кубковых матчей. Турнир остановился на матчах полуфинала, в которых играют пары "Интер" - "Наполи" и "Ювентус" - "Милан".

При подобном варианте, другие команды будут иметь больше времени для подготовки. Есть вероятность, что футболисты вернутся к тренировкам в начале мая.

Ранее сообщались возможные даты возобновления Серии А.