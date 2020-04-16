Эвертон и ПСЖ поборются за полузащитника Наполи

"Пари Сен-Жермен" и "Эвертон" интересуются бразильским полузащитником "Наполи" Маркесом Алланом. Об этом пишет Calciomercato.

Как пишет источник, по ходу нынешнего сезона у Аллана не сложились отношения с наставником неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, из-за чего бразилец намерен покинуть клуб грядущим летом.

"ПСЖ" уже пытался подписать игрока в прошлом году, однако клубам не удалось договориться о переходе. Нынешнее соглашение футболиста с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2023 года. Сумма трансфера может составить € 40-45 млн.