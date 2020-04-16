  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Луис Альберто: Голевые на Иммобиле? Он мне должен подарок, может быть Rolex
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Альберто: Голевые на Иммобиле? Он мне должен подарок, может быть Rolex

Италия
(1 голосов)

Испанец действительно в прекрасной форме

Луис Альберто: Голевые на Иммобиле? Он мне должен подарок, может быть Rolex
UA-Футбол
Новина українською

Плеймейкер "Лацио" Луис Альберто рассказал о взаимодействии с форвардом "орлов" Чиро Иммобиле.

"Иммобиле? Думаю, что он должен мне подарить подарок. Дорогой. Может быть Rolex. Ну а если серьезно, я хочу, чтобы он побыстрее забил 40 голов в сезоне.

Что касается лично меня, то все равно, буду я забивать или отдавать голевые. Мне главное, чтобы клуб получил три очка", - заявил Альберто.

Читайте такжеС Роналду, Иличичем и тремя игроками Лацио: Opta опубликовала сборную сезона Серии А

В текущем сезоне испанец отдал 14 голевых передач в 23-х матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле Луис Альберто Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...