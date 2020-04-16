Луис Альберто: Голевые на Иммобиле? Он мне должен подарок, может быть Rolex

Плеймейкер "Лацио" Луис Альберто рассказал о взаимодействии с форвардом "орлов" Чиро Иммобиле.

"Иммобиле? Думаю, что он должен мне подарить подарок. Дорогой. Может быть Rolex. Ну а если серьезно, я хочу, чтобы он побыстрее забил 40 голов в сезоне.

Что касается лично меня, то все равно, буду я забивать или отдавать голевые. Мне главное, чтобы клуб получил три очка", - заявил Альберто.

В текущем сезоне испанец отдал 14 голевых передач в 23-х матчах.