Италия
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Луис Альберто: Голевые на Иммобиле? Он мне должен подарок, может быть Rolex
Испанец действительно в прекрасной форме
Плеймейкер "Лацио" Луис Альберто рассказал о взаимодействии с форвардом "орлов" Чиро Иммобиле.
"Иммобиле? Думаю, что он должен мне подарить подарок. Дорогой. Может быть Rolex. Ну а если серьезно, я хочу, чтобы он побыстрее забил 40 голов в сезоне.
Что касается лично меня, то все равно, буду я забивать или отдавать голевые. Мне главное, чтобы клуб получил три очка", - заявил Альберто.
В текущем сезоне испанец отдал 14 голевых передач в 23-х матчах.
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