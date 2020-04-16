Италия
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СМИ: Дибала согласовал пятилетний контракт с Ювентусом
Он готов связать свою карьеру с "зебрами"
Пауло Дибала согласовал свой новый контракт с "Ювентусом". Об этом передает Sportmediaset.
Стороны долгое время не могли прийти к соглашению касательно зарплаты аргентинца. Однако сейчас все нюансы соблюдены. Дибала подпишет пятилетнюю сделку.
Официально о продлении будет объявлено после возобновления сезона. Аргентинский форвард играет за "Ювентус" с 2015-го, проведя с того времени 195 матчей.
Ранее, легендарный форвард "Ювентуса" пророчил Дибале капитанскую повязку.
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