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Тотти может стать агентом капитана Наполи
Достаточно неожиданный вариант для Франческо
Совсем недавно сообщалась информация, что Лоренцо Инсинье ушел от Мины Райолы. СМИ сразу опубликовали имя нового вероятного агента.
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Как сообщает Corriere dello Sport, его агентом может стать Франческо Тотти. Совсем недавно экс-капитан "Ромы" открыл свое скаутинговое агентство.
Напомним, что летом прошлого года Тотти покинул один из руководящих постов "Ромы".
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