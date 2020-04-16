Тотти может стать агентом капитана Наполи

Совсем недавно сообщалась информация, что Лоренцо Инсинье ушел от Мины Райолы. СМИ сразу опубликовали имя нового вероятного агента.

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Как сообщает Corriere dello Sport, его агентом может стать Франческо Тотти. Совсем недавно экс-капитан "Ромы" открыл свое скаутинговое агентство.

Напомним, что летом прошлого года Тотти покинул один из руководящих постов "Ромы".