Италия
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Интер нашел замену Мартинесу в составе МЮ
Марсьяль может сменить клубную прописку
Марсьяль может перебраться в Италию. По информации Gazzetta dello Sport, форвард "Манчестер Юнайтед" попал в сферу интересов "Интера".
"Нерадзурри" видят в 24-летнем французе замену Лаутаро Мартинесу, который тесно связан со слухами о переходе в "Барселону" в ближайшее трансферное окно.
Сообщается, что помимо француза в шорт-лист "Интера" входить нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер.
В текущем сезоне на счету Марсьяля 11 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.
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