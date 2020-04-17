Интер нашел замену Мартинесу в составе МЮ

Марсьяль может перебраться в Италию. По информации Gazzetta dello Sport, форвард "Манчестер Юнайтед" попал в сферу интересов "Интера".

"Нерадзурри" видят в 24-летнем французе замену Лаутаро Мартинесу, который тесно связан со слухами о переходе в "Барселону" в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что помимо француза в шорт-лист "Интера" входить нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер.

В текущем сезоне на счету Марсьяля 11 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.