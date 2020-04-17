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Буффон согласился продлить контракт с Ювентусом

Италия
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Вратарь проведет в клубе ещё один год

Буффон согласился продлить контракт с Ювентусом
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42-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с клубом, сообщает Tuttosport.

Нынешнее соглашение Буффона с "бьянконери" рассчитано до 30 июня 2020 года.

По данным источника, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли договорился с Буффоном о продлении контракта до 2021 года на тех же условиях. Контракт будет продлён официально, когда это станет возможно в условиях пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Буффон принял участие в 11 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых пропустил 9 мячей и 3 раза отыграл на ноль.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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