Буффон согласился продлить контракт с Ювентусом

42-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с клубом, сообщает Tuttosport.

Нынешнее соглашение Буффона с "бьянконери" рассчитано до 30 июня 2020 года.

По данным источника, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли договорился с Буффоном о продлении контракта до 2021 года на тех же условиях. Контракт будет продлён официально, когда это станет возможно в условиях пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Буффон принял участие в 11 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых пропустил 9 мячей и 3 раза отыграл на ноль.