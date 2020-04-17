Бенатиа: Роналду - номер один в мире

Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа очень высоко отозвался о Криштиану Роналду, с которым когда-то выступал в одной команде.

"Роналду - номер один в мире. И как футболист, и как человек. Он очень умен, причем это касатетя не только футболного поля. Я счастлив быть его другом и всегда желаю ему самого лучшего", - цитирует защитника AS.

Ранее полузащитник "МЮ" не смог выбрать лучшего между Месси и Роналду.