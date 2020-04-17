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Бенатиа: Роналду - номер один в мире
Марроканец сделал свой выбор
Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа очень высоко отозвался о Криштиану Роналду, с которым когда-то выступал в одной команде.
"Роналду - номер один в мире. И как футболист, и как человек. Он очень умен, причем это касатетя не только футболного поля. Я счастлив быть его другом и всегда желаю ему самого лучшего", - цитирует защитника AS.
Ранее полузащитник "МЮ" не смог выбрать лучшего между Месси и Роналду.
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17.04.2020 в 21:52
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