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Бенатиа: Роналду - номер один в мире

Италия
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Марроканец сделал свой выбор

Бенатиа: Роналду - номер один в мире
UA-Футбол
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Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа очень высоко отозвался о Криштиану Роналду, с которым когда-то выступал в одной команде.

"Роналду - номер один в мире. И как футболист, и как человек. Он очень умен, причем это касатетя не только футболного поля. Я счастлив быть его другом и всегда желаю ему самого лучшего", - цитирует защитника AS.

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Ранее полузащитник "МЮ" не смог выбрать лучшего между Месси и Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Мехди Бенатиа
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
17.04.2020 в 21:52
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