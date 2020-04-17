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Сарри признался, что у него были конфликты с игроками Челси

Италия
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Особенно с одним молодым вратарем

Сарри признался, что у него были конфликты с игроками Челси
UA-Футбол
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Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, который в прошлом сезоне руководил "Челси", рассказал о не самых простых отношениях с игроками.

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"Такая специфика работы тренером. Чем выше ты забираешься по лестнице, тем сложнее тебе контактировать с игроками. У меня были некоторые конфликты в "Челси".

Я не из тех тренеров, которые будут хлопать игроков по спине. Больше времени я говорю о недостатках, но иногда - хвалю их. В подобном случае футболисты ценят меня таким, какой я есть", - заявил Сарри.

Напомним, что яркий конфликт у Сарри был с голкипером "пенсионеров" Кепой Аррисабалагой.

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В статье: Челси (Лондон) Маурицио Сарри
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