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Икарди, Жесус и Милик входят в шорт-лист Ювентуса

Италия
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"Бьянконери" продолжают поиски нового форварда

Икарди, Жесус и Милик входят в шорт-лист Ювентуса
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"Ювентус" намерен подписать нового центрального нападающего в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

В шорт-лист "бьянконери" входят Габриэль Жезус из "Манчестер Сити", Мауро Икарди, принадлежащий "Интеру", а также Аркадиуш Милик из "Наполи".

Последний сотрудничал с Маурицио Сарри на "Сан-Паоло". Кроме того, контракт поляка с "партенопейцами" истекает в 2021 году, что делает его самой доступной целью.

В ситуации с Икарди все козыри находятся в руках "Пари Сен-Жермен", у которого есть право выкупа игрока по окончанию аренды. Кроме того, "Интер" готов продать аргентинца в "Ювентус" в самую последнюю очередь.

В ситуации с Жезусом туринцы надеются переманить игрока благодаря дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках.

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В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Аркадиуш Милик Габриэл Жезус
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