Ибрагимович высказал условия, при которых останется в Милане

Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в "Милане" и на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.

38-лет швед готов остаться на "Сан-Сиро", если в клубе будут готовы выйти на трансферный рынок. Если клуб будет обладать достойным составом для борьбу за место в Лиге Чемпионов, то Златан хотел бы продлить своё пребывание в клубе.

Ибрагимович вернулся в Милан в январе этого года. На его счету 4 гола в 10 матчах за "россонери".

Ранее сообщалось, что нынешний сезон точно не станет для Ибрагимовича последним.