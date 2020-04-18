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Ибрагимович высказал условия, при которых останется в Милане

Италия
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Златан хочет был частью конкурентоспособного коллектива

Ибрагимович высказал условия, при которых останется в Милане
Новина українською

Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в "Милане" и на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.

38-лет швед готов остаться на "Сан-Сиро", если в клубе будут готовы выйти на трансферный рынок. Если клуб будет обладать достойным составом для борьбу за место в Лиге Чемпионов, то Златан хотел бы продлить своё пребывание в клубе.

Ибрагимович вернулся в Милан в январе этого года. На его счету 4 гола в 10 матчах за "россонери".

Ранее сообщалось, что нынешний сезон точно не станет для Ибрагимовича последним.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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