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Ибрагимович высказал условия, при которых останется в Милане
Златан хочет был частью конкурентоспособного коллектива
Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в "Милане" и на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.
38-лет швед готов остаться на "Сан-Сиро", если в клубе будут готовы выйти на трансферный рынок. Если клуб будет обладать достойным составом для борьбу за место в Лиге Чемпионов, то Златан хотел бы продлить своё пребывание в клубе.
Ибрагимович вернулся в Милан в январе этого года. На его счету 4 гола в 10 матчах за "россонери".
Ранее сообщалось, что нынешний сезон точно не станет для Ибрагимовича последним.
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