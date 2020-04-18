Интер предложил 40 млн евро за Тонали

"Интер" является фаворитом в борьбе за оттянутого плеймейкера "Брешии" Сандро Тонали.

По информации Sport Mediaset, "нерадзурри" предложили за хавбека 40 миллионов евро в надежде опередить конкурентов. На игрока также претендует "Ювентус", "Милан" и "Наполи".

19-летний Сандро Тонали провёл 23 матча в Серии А этого сезона. На его счету гол и 5 результативных передач.