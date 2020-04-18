Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ заинтересован в трансфере Беннасера из Милана
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо хочет перевезти хавбека в Париж
Le10sport сообщает, что "ПСЖ" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Милана" Исмаэлю Беннасеру.
По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо (бразилец ранее выступал за "россонери" в качестве игрока и занимал руководящую должность) лично заинтересован в трансфере хавбека.
"Милан" хочет за 22-летнего Беннасера минимум 30 миллионов евро. Контракт алжирца с итальянским клубом рассчитан ещё на 4 года.
В текущей кампании Исмаэль Беннасер принял участие в 20 матчах чемпионата Италии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Le10sport
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...