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ПСЖ заинтересован в трансфере Беннасера из Милана

Италия
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо хочет перевезти хавбека в Париж

ПСЖ заинтересован в трансфере Беннасера из Милана
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Le10sport сообщает, что "ПСЖ" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Милана" Исмаэлю Беннасеру.

По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо (бразилец ранее выступал за "россонери" в качестве игрока и занимал руководящую должность) лично заинтересован в трансфере хавбека.

"Милан" хочет за 22-летнего Беннасера минимум 30 миллионов евро. Контракт алжирца с итальянским клубом рассчитан ещё на 4 года.

В текущей кампании Исмаэль Беннасер принял участие в 20 матчах чемпионата Италии.

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В статье: Леонардо Милан (Италия) Исмаэль Беннасер Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Le10sport
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