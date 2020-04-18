ПСЖ заинтересован в трансфере Беннасера из Милана

Le10sport сообщает, что "ПСЖ" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Милана" Исмаэлю Беннасеру.

По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо (бразилец ранее выступал за "россонери" в качестве игрока и занимал руководящую должность) лично заинтересован в трансфере хавбека.

"Милан" хочет за 22-летнего Беннасера минимум 30 миллионов евро. Контракт алжирца с итальянским клубом рассчитан ещё на 4 года.

В текущей кампании Исмаэль Беннасер принял участие в 20 матчах чемпионата Италии.