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Лукаку: Лучшая речь в моей карьере? Это речь Конте в перерыве с Миланом, он совсем не кричал

Италия
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Бельгиец поделился мыслями в своем твиттере

Лукаку: Лучшая речь в моей карьере? Это речь Конте в перерыве с Миланом, он совсем не кричал
Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку в своем твиттере ответил на вопросы фанатов.

О лучшей речи тренера в его карьере

"Ее сказал Конте, когда мы уступали "Милану" со счетом 0:2. Он совсем не кричал, он просто сказал нам, что нужно делать и где найти свободные зоны, – и мы все исполнили".

Насчет игры за миланский клуб

"Лучшее, что есть в выступлениях в "Интере", – игра на заполненном "Сан-Сиро". Это впечатляет, обожаю такие моменты. Мой любимый гол в составе "Интера" – второй в ворота "Дженоа". Я показал, что кое-что умею!"

О периоде карьеры в чемпионате Англии

"Мне очень понравилось время, проведенное в "Эвертоне", правда. Выступать за "Челси" и за "Манчестер Юнайтед" было здорово... Люди могут говорить, что для меня это время было отстойным, но один клуб дал мне возможность переехать в Англию и учиться у своих кумиров, а другой в нужный момент позволил сделать шаг вперед и поиграть в ЛЧ".

Также бельгиец сравнил АПЛ и Серию А

"С точки зрения тактики, то в Италии каждую неделю тебя ждет настоящее испытание. В АПЛ же выше скорость игры".

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В статье: Ромелу Лукаку
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