Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Брешии переболел коронавирусом
Массимо Челлино рассказал о своей болезни
Президент "Брешии" Массимо Челлино рассказал о том, как переболел COVID-19.
"После трёх недель карантина я отправился в госпиталь, чтобы узнать, был ли у меня коронавирус. Тест моей дочери и мой дали положительный результат, а вот у моего сына – отрицательный. У меня были некоторые симптомы: я чувствовал сильную усталость и боль в костях", – цитирует Челлино La Repubblica.
Ранее Челлино заявил, что не даст игрокам "Брешии" выйти на поле в этом сезоне ни при каких обстоятельствах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...