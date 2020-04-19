  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Брешии переболел коронавирусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Брешии переболел коронавирусом

Италия
(1 голосов)

Массимо Челлино рассказал о своей болезни

Президент Брешии переболел коронавирусом
Новина українською

Президент "Брешии" Массимо Челлино рассказал о том, как переболел COVID-19.

"После трёх недель карантина я отправился в госпиталь, чтобы узнать, был ли у меня коронавирус. Тест моей дочери и мой дали положительный результат, а вот у моего сына – отрицательный. У меня были некоторые симптомы: я чувствовал сильную усталость и боль в костях", – цитирует Челлино La Repubblica.

Ранее Челлино заявил, что не даст игрокам "Брешии" выйти на поле в этом сезоне ни при каких обстоятельствах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Массимо Челлино Брешия (Брешия) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...