Президент Брешии переболел коронавирусом

Президент "Брешии" Массимо Челлино рассказал о том, как переболел COVID-19.

"После трёх недель карантина я отправился в госпиталь, чтобы узнать, был ли у меня коронавирус. Тест моей дочери и мой дали положительный результат, а вот у моего сына – отрицательный. У меня были некоторые симптомы: я чувствовал сильную усталость и боль в костях", – цитирует Челлино La Repubblica.

Ранее Челлино заявил, что не даст игрокам "Брешии" выйти на поле в этом сезоне ни при каких обстоятельствах.