Философ и его бандиты. К 50-летию Скудетто Кальяри

Джанфранко Дзола, Энцо Франческоли, в честь которого Зинедин Зидан назвал своего сына. И все же прежде всего "Кальяри" известен сенсационным Скудетто-1970. Провинциальная столица забытого острова стала первым южным городом, взявшим этот трофей. Более того, обеспечила его за два тура до финиша, не упуская лидерство с пятого тура. И тут же делегировала пятерых игроков в стартовый состав сборной Италии на "серебряном" Чемпионате Мира. 50-летие триумфа сарды должны были отпраздновать со своей привычной страстью. Коронавирус помешал этому. Тем не менее, не вспомнить о нем и о его творце нельзя.

Забытый остров

700-1200 лет назад за Сардинию боролись все - византийцы, сарацины, итальянцы, французы, испанцы. Однако затем за 400 лет владычества последних она лишь деградировала. Итальянская Савойская династия, владевшая и Турином, иногда даже называла свое королевство Сардинией и базировалась на острове. Но не развивала его. В 19-ом веке отсюда большей частью вывозили леса. Во время Второй Мировой остров нещадно бомбардировали, а после нее здесь базировались 60 процентов итальянской армии. Здесь находился наибольший плацдарм НАТО в регионе, наибольший полигон для учений и испытаний военной техники.

И в 1960-х годах будущий вратарь команды и сборной Энрико Альбертози воспринимал остров как колонию для преступников и поначалу не желал покидать Флоренцию. Луиджи Рива соглашался: "Я воспринимал Сардинию как Африку, как место ссылки. Всегда говорили, что там есть лишь пастухи и бандиты. Я лишь хотел побыстрее обратить на себя внимание на континенте и убраться оттуда". А известный писатель Джанни Брера заявил, что лишь в 1970-ом году сарды по-настоящему присоединились к Италии, избавились от старого комплекса неполноценности и негативных мыслей. Да, Скудетто было настолько важным.

Бункер и пушкарь

Клуб, основанный довольно поздно (в 1920-ом году), впервые попал в Серию А в 1964-ом и выстрелил лишь за год до триумфа. Да и то второе место считали случайным, а уход летом 1969-го одного из лидеров команды Роберто Бонинсеньи в "Интер" - тяжелым ударом. Но получилось наоборот. Моральная усталость "Милана" после победы в Кубке Чемпионов и драк (в прямом смысле) в Межконтинентальном Кубке, трудности чемпиона Италии "Фиорентины" в игре на два фронта, гостевые проблемы "Интера", ужасный старт "Ювентуса", облегчающий ранний вылет самого "Кальяри" из Кубка Ярмарок - и сенсация состоялась.

Рекорд по среднему числу пропущенных за сезон в лигах Топ-5 (0.37, 11 в 30-ти матчах) "Кальяри"-1969/70 держит до сих пор. Из них дома - лишь четыре. "Наш стадион "Амсикора" был бункером", - вспоминает Анджело Доменгини. "Выйти оттуда целым было очень трудно". А в гостях в марте ("Ювентус", 2:2) сарды пережили сомнительный пенальти с перебиванием, отыгрались и удержали лидерство. Работали и в атаке. Рива с 21-им мячом вновь стал лучшим бомбардиром лиги. Обладатель пушечного удара левой (по легенде, сломавшего руку ребенку и заставлявшего вратарей сбегать с тренировок) был неудержим.

Обменянный на Бонинсенью быстрый вингер Доменгини блистал, бывший опорник, а ныне защитник Пьерлуиджи Чера разыгрывал в стиле Франца Беккенбауэра еще до самого "Кайзера". Ну а такой самородок как Рива (и доныне лучший бомбардир сборной с 35-ю голами) достаётся такому скромному клубу раз в сто лет. Не случайно в 1973-ем году, году перехода Йохана Кройфа из "Аякса" в "Барселону" за около двух миллионов долларов, "Ювентус" предлагал за Джиджи в полтора раза больше. Но тот всегда отказывался. "Ювентус" не раз хотел осыпать меня деньгами, но я лишь хотел принести Скудетто моей земле".

Философ

Но все же главный творец успеха того "Кальяри" - Манлио Скопиньо. Причем чуть ли не случайно. Уроженец Фриули, выросший в столичном Лацио, не был похож ни на типичного сарда, ни даже на типичного тренера. Кличка "Философ", дружба с известным художником, домашняя жизнь без футбола... "Он интересовался тысячью вещей. Особенно культурой", - слова бывшего функционера "Кальяри" Фабио Кривелли. "Он не любил говорить о футболе, зато о политике и искусстве - с большим удовольствием. Он скорее стал футбольным тренером случайно. Он любил футбол, но это не было смыслом его жизни".

Скопиньо прежде всего ценил свободу. Он не любил какие-либо ограничения, не любил тренировки, не нагружал своих игроков на сборах, не видел никакого эффекта в запирании на базе. "20 минут тренировок в жарком Кальяри равны часу на севере". Такая концепция в тогдашней Италии была дикой. Однажды на сборах, увидев, что тренировочные поля слишком далеки, он просто указал игрокам бегать в коридорах гостиницы и вокруг нее, а сам смотрел из окна с сигаретой в руках. "Тогда футбольные команды были чем-то средним между колледжами и бараками. А он принес нам свободу", - отмечает Рива.

Он не любил вести долгие беседы с игроками. А уж голос повышал весьма редко. "Он кричал лишь когда мы неуважительно относились к официантам в столовой, либо того хуже - к официанткам. Всегда поучал, что к рабочим нужно относиться с уважением", - вспоминал Бонинсенья. Того же Риву, постоянно спавшего до полудня, он поддержал переносом тренировок ближе к вечеру. Разумеется, это нравилось и другим игрокам. Не случайно подопечные обожали его и яростно боролись за него. Не случайно угрожали, что покинут клуб, если он уйдёт в "Ювентус", заставив остаться.

При этом "Философ" блестяще разбирался в тактике. Говорили, что ему хватало двух минут на поле для прочтения соперника. Рива рассказывал, что Скопиньо учил команду зонной защите, что в Италии времен Катеначчо и чистильщиков-питбулей также было дикостью. Потому его и брали в "Болонью" через год после того, как она взяла свое восьмое Скудетто (1965), с целью заменить легендарного Фульвио Бернардини. "Интер" даже платил ему некую премию за отказ от работы в других клубах, ожидая ухода Эленио Эрреры. А уже после "Кальяри" он пришел в "Рому". Впрочем, душой так и остался на Сардинии.

Юморист

Манлио не праздновал победы бурно, предпочитая одиночество либо компанию близких друзей и немалого количества виски. Даже настоящее счастье видел не в самой победе, а в "надежде на победу". "Я иногда засыпаю от футбола. Описать себя одним словом? Сплюха". Вместе с тем, он был весьма острым на язык и нередко позволял себе довольно дикие поступки. Особо известен знаменитый инцидент в итальянском консульстве в Чикаго, когда был настолько пьян, что принял кусты с цветами за унитаз. И на возмущение президента "Кальяри" наутро ответил: "Говори побыстрее, босс, у меня суп на плите стынет".

Неудивительно, что письмо об увольнении из "Кальяри" он получил сразу же, и одновременно с призом лучшему тренеру Серии А за сезон 1966/67, когда вывел скромную команду в Кубок Ярмарок. А письмо об увольнении из "Болоньи" он прокомментировал так: "Здесь две синтаксические ошибки и одна пунктуационная". Затем же на вопрос "вернулись ли бы вы в Болонью" отвечал: "Да, в качестве пилота бомбардировщика". "Что я думаю о возможном новичке Паоло Нути? Он как Вирджилио Левратто (экс-игрок сборной Италии, незадолго до разговора скончавшийся). Такой же сильный? Нет, такой же мёртвый".

И после возвращения в Кальяри он не изменился. В чемпионском сезоне провел пять месяцев на трибунах из-за призывов к линейному арбитру "засунуть флаг себе в задницу и идти в центр поля для получения аплодисментов". А на вопрос, не подвел ли команду, отвечал, что наоборот, ведь с трибун прочитать игру намного легче, чем со скамьи запасных. "Играют игроки, а не я". Эту фразу он повторял и во время одной из попоек: "Если я смогу проснуться утром - проведу тренировку. Если нет - пусть сами тренируются. Они ведь чемпионы Италии. И, если они придут будить меня в номере - я вышвырну их вон".

Разумеется, не забывал он и о любимом занятии всех соперников "Ювентуса" - говорить о его влиянии на лигу. "Ювентус" лишь в одном очке позади нас? Если они не изменят регламент, мы все еще лидеры". Обыгрывал девиз ФИАТа - "Земля, море, небо и Тозелли", где последнее - фамилия арбитра. "Итальянский футбол - это замок, построенный на лжи. "Ювентус" и миланские клубы слишком долго делали, что хотели. Если мы возьмём Скудетто - это будет первое честное Скудетто в истории лиги. Скудетто с "Кальяри" стоит десять Скудетто с кем-либо другим".

Он подтрунивал и над своими игроками. "Правая нога Ривы годна лишь для подъёма в трамвай". "Я ожидал увидеть в жизни все, кроме Коммунардо Николлая на мировом телевидении". Автоголу этого же защитника против "Ювентуса" он аплодировал стоя. "Он достоин форварда". "С другой фамилией Марио Мартирадонна был бы в сборной". Вместе с тем, он многое прощал подопечным. Застукав однажды их курящими, пьющими и играющими в покер под утро, он закурил вместе с ними и также сел играть. А кризисного форварда попросил опекать на тренировках мягче, и тот вскоре начал забивать и набрал уверенность в себе.

"Возможно, мне было бы некомфортно в "Юве". Моя настоящая среда - "Кальяри". Несомненно. Город и остров страстных, прямых, простых, упрямых и жутко патриотичных "пастухов и бандитов", для которых футбол - больше, чем жизнь, в сочетании с индиффирентным, вроде бы безразличным, но умным и смешным тренером, создали чемпионский сплав, который не забудут. "Лучший путь воспринимать вещи - шутливо. Нужно жить ради жизни. Ничего более красивого нет". Что ж, справедливо и замечательно, что именно такая философия оставила умершего еще в 1993-ем году "Философа" и его "бандитов" в истории кальчо.

Фото - Storie Di Calcio, Globo, Wikipedia