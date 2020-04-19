Жиру согласовал с Интером контракт по схеме 2+1

Французский форвард Оливье Жиру согласовал условия личного контракт с "Интером", куда переберётся в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, стороны договорились о двухлетнем контракте с опцией продления ещё на год.

Жиру переберётся к "нерадзурри" на правах свободного агента, ведь в июле его контракт с "Челси" истечёт.

В этом сезоне на счету француза три гола в 13 матчах.