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Жиру согласовал с Интером контракт по схеме 2+1
В Италии уверены, что Оливье продолжит карьеру в миланском клубе
Французский форвард Оливье Жиру согласовал условия личного контракт с "Интером", куда переберётся в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации издания, стороны договорились о двухлетнем контракте с опцией продления ещё на год.
Жиру переберётся к "нерадзурри" на правах свободного агента, ведь в июле его контракт с "Челси" истечёт.
В этом сезоне на счету француза три гола в 13 матчах.
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