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Зидан может стать следующим тренером Ювентуса – СМИ

Италия
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В Турине мечтают вернуть Зизу

Зидан может стать следующим тренером Ювентуса – СМИ
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"Ювентус" заинтересован в приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает Le10Sport.

Представители "бьянконери" уже контактировали с наставником на этот счёт, однако не получили определенного ответа.

В идеале "Ювентус" хочет, чтобы Зидан возглавил клуб по окончанию сезона. Однако в клубе готовы подождать и до лета 2021, и даже 2022 года, когда у француза истечёт контракт с "Реалом".

Напомним, Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год.

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В статье: Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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