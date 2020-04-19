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Зидан может стать следующим тренером Ювентуса – СМИ
В Турине мечтают вернуть Зизу
"Ювентус" заинтересован в приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает Le10Sport.
Представители "бьянконери" уже контактировали с наставником на этот счёт, однако не получили определенного ответа.
В идеале "Ювентус" хочет, чтобы Зидан возглавил клуб по окончанию сезона. Однако в клубе готовы подождать и до лета 2021, и даже 2022 года, когда у француза истечёт контракт с "Реалом".
Напомним, Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год.
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