"Ювентус" заинтересован в приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает Le10Sport.

Представители "бьянконери" уже контактировали с наставником на этот счёт, однако не получили определенного ответа.

В идеале "Ювентус" хочет, чтобы Зидан возглавил клуб по окончанию сезона. Однако в клубе готовы подождать и до лета 2021, и даже 2022 года, когда у француза истечёт контракт с "Реалом".

Напомним, Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год.