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31 год назад Марадона провел легендарную разминку перед матчем с Баварией

Италия
(4 голосов)

Уникальный футболист уникален во всем

31 год назад Марадона провел легендарную разминку перед матчем с Баварией
UA-Футбол
Новина українською

В 1989 году “Наполи” выиграл свой единственный евротрофей в истории, переиграв в финале Кубка УЕФА “Штутгарт”. В полуфинале “Наполи” также встречался с немецкой командой. В первом матче “Партенопеи” выиграли дома у “Баварии” 2:0, а ответная игра состоялась ровно 31 год назад, 19 апреля. “Наполи”, видимо, был уверен в своем успехе. По-другому, посмотрев на предматчевую разминку Диего Марадоны, и не скажешь.

Аргентинец перед игрой совместил танец с жонглированием мячом, а затем в самой игре, котрая закончилась со счетом 2:2, сделал две голевых передачи на Кареку.

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В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь) День в истории
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(4 голосов)
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
19.04.2020 в 21:21
Лучший на все времена!!!Как же человек умел кайфовать от того, что делал!
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