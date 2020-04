31 год назад Марадона провел легендарную разминку перед матчем с Баварией

В 1989 году “Наполи” выиграл свой единственный евротрофей в истории, переиграв в финале Кубка УЕФА “Штутгарт”. В полуфинале “Наполи” также встречался с немецкой командой. В первом матче “Партенопеи” выиграли дома у “Баварии” 2:0, а ответная игра состоялась ровно 31 год назад, 19 апреля. “Наполи”, видимо, был уверен в своем успехе. По-другому, посмотрев на предматчевую разминку Диего Марадоны, и не скажешь.

Аргентинец перед игрой совместил танец с жонглированием мячом, а затем в самой игре, котрая закончилась со счетом 2:2, сделал две голевых передачи на Кареку.

19 April 1989, Maradona performed the greatest ever warm-up routine before the UEFA Cup semi-final against Bayern in Munich. #ForzaNapoliSempre



