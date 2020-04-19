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31 год назад Марадона провел легендарную разминку перед матчем с Баварией
Уникальный футболист уникален во всем
В 1989 году “Наполи” выиграл свой единственный евротрофей в истории, переиграв в финале Кубка УЕФА “Штутгарт”. В полуфинале “Наполи” также встречался с немецкой командой. В первом матче “Партенопеи” выиграли дома у “Баварии” 2:0, а ответная игра состоялась ровно 31 год назад, 19 апреля. “Наполи”, видимо, был уверен в своем успехе. По-другому, посмотрев на предматчевую разминку Диего Марадоны, и не скажешь.
Аргентинец перед игрой совместил танец с жонглированием мячом, а затем в самой игре, котрая закончилась со счетом 2:2, сделал две голевых передачи на Кареку.
19 April 1989, Maradona performed the greatest ever warm-up routine before the UEFA Cup semi-final against Bayern in Munich. #ForzaNapoliSempre— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) April 18, 2020
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