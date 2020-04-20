Мхитарян выделил черты футбола в Италии и рассказал о своем будущем

Бывший игрок атаки донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, который сейчас выступает в аренде итальянской "Ромы" (его контракт принадлежит английскому "Арсеналу"), объяснил, каковы особенности итальянского футбола.

По мнению армянского футболиста, в Италии все больше сконцентрированы на тактике.

Здесь больше силового футбола. Не так как в Англии, но такие элементы присутствуют. Приятно играть в футбол, футболисты знают, как вести себя и с мячом, и без мяча. Я здесь особенно получаю удовольствие от игры.

Генриха спросили о разнице с Англией.

В "Роме" мне больше доверяют, Паулу Фонсека дает больше времени на поле. Этого не было изначально в "Манчестер Юнайтед", а уже потом в "Арсенале". Но я делал все, чтобы играть в Англии, мне удавалось. Я думаю, с "Манчестером" мы выиграли 3 трофеи и это был успех. В "Арсенале" что-то не удалось. Я и Унаи Эмери имели разное футбольное мышление. Такое тоже случается, надо было просто продолжать работать и найти свое счастье в другом месте.

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Мхитаряну напомнили, что Эмери был уволен еще в ноябре 2019 и в этом ключе спросили - хотел бы он вернуться в "Арсенал" Артеты, или хочет остаться в "Роме".

Сейчас все думают, что будет с ситуацией из коронавирусом. Я и сам не знаю. Будем ли продолжать чемпионат? Вернусь ли я в "Арсенал" или нет - только время покажет. Сейчас я прекрасно себя чувствую в "Роме". А остальное - увидим.

Генрих признает, что чувствует себя в Италии, как дома, и признает, что у итальянцев с армянами одинаковый менталитет.