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Англия, Германия, Италия. Мхитарян назвал чемпионат, где прижиться было сложнее всего
О возвращении в футбол в Италии после карантина
Бывший игрок атаки донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, который сейчас выступает в римской "Роме", рассказал о менталитете, к которому труднее всего было привыкнуть, тренировках и сокращения зарплат во время карантина.
Генрих, который в свое время поиграл в дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале", заметил, что труднее всего было привыкнуть к немецкому менталитету.
У них там дисциплина, должен разговаривать на немецком, чтобы команда тебя приняла как своего. Первый год мне было очень трудно. Но потом стало намного легче.
Зато в Италии акклиматизация для Генриха была намного проще. Но много поиграть в футбол не удалось - начался карантин.
Его игроки "Ромы" проводят в зависимости от условий.
Кто имеет собственный дом - во дворах тренируются. Кто-то в квартирах. Клуб поддержал игроков, у которых нет дома велотренажера - доставляли. Еженедельно сбрасывают программу, как заниматься. Постоянно меняют тренировки.
Пока никто не знает, когда возобновится чемпионат Италии и когда начнутся полноценные тренировки.
Тренировки хотят начать с 4 мая, но еще ничего конкретного не известно. Это только слухи. Ждем официальной информации.
Слухами Генрих назвал и сокращение зарплаты в "Роме" из-за коронавируса.
Еще ничего не решено. Но если чемпионат не продлится, мы откажемся от зарплаты, - добавил армянский легионер "Ромы".