Англия, Германия, Италия. Мхитарян назвал чемпионат, где прижиться было сложнее всего

Бывший игрок атаки донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, который сейчас выступает в римской "Роме", рассказал о менталитете, к которому труднее всего было привыкнуть, тренировках и сокращения зарплат во время карантина.

Генрих, который в свое время поиграл в дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале", заметил, что труднее всего было привыкнуть к немецкому менталитету.

У них там дисциплина, должен разговаривать на немецком, чтобы команда тебя приняла как своего. Первый год мне было очень трудно. Но потом стало намного легче.

Зато в Италии акклиматизация для Генриха была намного проще. Но много поиграть в футбол не удалось - начался карантин.

Читайте также Рома не сможет выкупить Мхитаряна, а потому попробует продлить его аренду

Его игроки "Ромы" проводят в зависимости от условий.

Кто имеет собственный дом - во дворах тренируются. Кто-то в квартирах. Клуб поддержал игроков, у которых нет дома велотренажера - доставляли. Еженедельно сбрасывают программу, как заниматься. Постоянно меняют тренировки.

Пока никто не знает, когда возобновится чемпионат Италии и когда начнутся полноценные тренировки.

Тренировки хотят начать с 4 мая, но еще ничего конкретного не известно. Это только слухи. Ждем официальной информации.

Слухами Генрих назвал и сокращение зарплаты в "Роме" из-за коронавируса.