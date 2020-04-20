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Англия, Германия, Италия. Мхитарян назвал чемпионат, где прижиться было сложнее всего

Италия
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О возвращении в футбол в Италии после карантина

Англия, Германия, Италия. Мхитарян назвал чемпионат, где прижиться было сложнее всего
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Бывший игрок атаки донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, который сейчас выступает в римской "Роме", рассказал о менталитете, к которому труднее всего было привыкнуть, тренировках и сокращения зарплат во время карантина.

Генрих, который в свое время поиграл в дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале", заметил, что труднее всего было привыкнуть к немецкому менталитету.

У них там дисциплина, должен разговаривать на немецком, чтобы команда тебя приняла как своего. Первый год мне было очень трудно. Но потом стало намного легче.

Зато в Италии акклиматизация для Генриха была намного проще. Но много поиграть в футбол не удалось - начался карантин.

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Его игроки "Ромы" проводят в зависимости от условий.

Кто имеет собственный дом - во дворах тренируются. Кто-то в квартирах. Клуб поддержал игроков, у которых нет дома велотренажера - доставляли. Еженедельно сбрасывают программу, как заниматься. Постоянно меняют тренировки.

Пока никто не знает, когда возобновится чемпионат Италии и когда начнутся полноценные тренировки.

Тренировки хотят начать с 4 мая, но еще ничего конкретного не известно. Это только слухи. Ждем официальной информации.

Слухами Генрих назвал и сокращение зарплаты в "Роме" из-за коронавируса.

Еще ничего не решено. Но если чемпионат не продлится, мы откажемся от зарплаты, - добавил армянский легионер "Ромы".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Генрих Мхитарян Бундеслига Серия А Рома (Рим)
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Источник:
Великий футбол

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