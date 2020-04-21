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Экс-игрок Шахтера обогнал карт в спринтерском забеге и бросил вызов гонщику Формулы-1

Италия
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Машиной управляла девушка футболиста

Экс-игрок Шахтера обогнал карт в спринтерском забеге и бросил вызов гонщику Формулы-1
Новина українською

Бразильский полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Коста посоревновался в скорости с гоночным картом. Экс-футболист донецкого "Шахтера" пробежал наперегонки с машинкой, которой управляла его девушка Наталья Феликс:

"Дуглас Коста против Натальи Феликс. На этой неделе я непобедим. Шарль Леклер, ты следующий".

29-летний Коста перешел в туринский "Ювентус" летом 2017 года на правах аренды, через год заключил полноценный контракт. Дуглас защищал цвета "Шахтера" с 2010 по 2015-й, после чего присоединился к мюнхенской "Баварии".

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Шарль Леклер – гонщик "Формулы-1", четвертый в общем зачете сезона прошлого года.

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Шарль Леклер
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