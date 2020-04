Экс-игрок Шахтера обогнал карт в спринтерском забеге и бросил вызов гонщику Формулы-1

Бразильский полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Коста посоревновался в скорости с гоночным картом. Экс-футболист донецкого "Шахтера" пробежал наперегонки с машинкой, которой управляла его девушка Наталья Феликс:

Nothing to see here, just @douglascosta taking on a go-kart and winning. ???? pic.twitter.com/98VnCaZMjv