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Бобан подаст в суд на Милан из-за своего увольнения
Специалист отработал всего девять месяцев
Бывший руководитель футбольного отдела "Милана" Звонимир Бобан планирует подать на клуб в суд, чтобы оспорить свое увольнение.
Причиной отставки назывались его публичные выступления, которые не были согласованы с фондом Elliott, владеющим клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Хорват публично выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, тайно вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.
51-летний Бобан проработал в "Милане" всего девять месяцев.
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