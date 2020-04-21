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Бобан подаст в суд на Милан из-за своего увольнения

Италия
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Специалист отработал всего девять месяцев

Бобан подаст в суд на Милан из-за своего увольнения
Новина українською

Бывший руководитель футбольного отдела "Милана" Звонимир Бобан планирует подать на клуб в суд, чтобы оспорить свое увольнение.

Причиной отставки назывались его публичные выступления, которые не были согласованы с фондом Elliott, владеющим клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хорват публично выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, тайно вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.

51-летний Бобан проработал в "Милане" всего девять месяцев.

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В статье: Звонимир Бобан Милан
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