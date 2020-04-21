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Андре Силва не хочет возвращаться в Милан. Он выступает за Айнтрахт

Италия
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Игроку нравится немецкий футбол

Андре Силва не хочет возвращаться в Милан. Он выступает за Айнтрахт
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Форвард "Айнтрахта" Андре Силва, арендованный у "Милана", рассказал о выступлении за немецкий клуб.

— В последнее время я был в отличной форме, но в такое время, когда все борются с пандемией, я не могу об этом думать. Все, что имеет значение, это здоровье людей.

Мне нравится город, фанаты и Бундеслига. Так что есть много причин остаться здесь, — приводит слова Силвы Bild.

В текущем сезоне Андре провел 25 матчей во всех турнирах за "Айнтрахт", в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт) Андре Силва Айнтрахт
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