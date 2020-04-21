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Эшли Янг еще на сезон задержится в Интере

Италия
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Миланцы продлят с ним контракт

Эшли Янг еще на сезон задержится в Интере
UA-Футбол
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Миланский "Интер" доволен выступлениями Эшли Янга. Клуб активирует возможность продления контракта с ним.

Английский футболист еще на сезон задержится в Серии А. Напомним, что он только в январе подписал контракт с "нерадзурри". За год он заработает три миллиона евро.

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После перехода в "Интер" Эшли успел провести 5 матчей и совершить три результативных действия.

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В статье: Эшли Янг Интер (Милан)
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