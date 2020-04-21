Эшли Янг еще на сезон задержится в Интере

Миланский "Интер" доволен выступлениями Эшли Янга. Клуб активирует возможность продления контракта с ним.

Английский футболист еще на сезон задержится в Серии А. Напомним, что он только в январе подписал контракт с "нерадзурри". За год он заработает три миллиона евро.

После перехода в "Интер" Эшли успел провести 5 матчей и совершить три результативных действия.