Лукаку: Хочу в 36 лет закончить карьеру в Андерлехте. Потом, возможно, стану тренером

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о своих будущих планах.

"Я мечтаю закончить карьеру в "Андерлехте". Завершить все там, где я когда-то начал. Я играю в футбол с 16-ти лет и хотел бы закончить в 30.

После окончания я хотел бы много путешествовать и на время оставить футбол. Буду ли я тренером? Кто знает, возможно", - заявил бельгийский нападающий.

Ранее Ромелу рассказал о лучшей мотивационной речи в своей карьере.