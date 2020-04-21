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Лукаку: Хочу в 36 лет закончить карьеру в Андерлехте. Потом, возможно, стану тренером
Все детально рассказал
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о своих будущих планах.
"Я мечтаю закончить карьеру в "Андерлехте". Завершить все там, где я когда-то начал. Я играю в футбол с 16-ти лет и хотел бы закончить в 30.
После окончания я хотел бы много путешествовать и на время оставить футбол. Буду ли я тренером? Кто знает, возможно", - заявил бельгийский нападающий.
Ранее Ромелу рассказал о лучшей мотивационной речи в своей карьере.
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
21.04.2020 в 23:57
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