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Рома готова выставить на трансфер одного из своих ветеранов

Италия
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Это произойдет в том случае, если Джеко откажется идти на понижение зарплаты

Рома готова выставить на трансфер одного из своих ветеранов
Новина українською

После того как стало понятно, что сделка по продаже "Ромы" американцу Дэну Фридкину откладывается, римский клуб твердо решил понизить зарплату капитану команды Эдину Джеко, пишет La Gazzetta dello Sport.

Форвард зарабатывает в столичном клубе 7 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Платить столько на фоне коронавирусного кризиса "Рома" не в состоянии. В ближайшее время клубное руководство обсудит с Джеко понижение оклада. Если он откажется, то будет выставлен на трансфер.

34-летний Джеко перебрался в "Рому" летом 2016 года из "Манчестер Сити" за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 32 матча, 15 голов и 9 ассистов.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим)
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