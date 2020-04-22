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Не Роналду: Дуглас Коста назвал лучшего товарища по Ювентусу

Италия
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Не Роналду: Дуглас Коста назвал лучшего товарища по Ювентусу
UA-Футбол
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Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста решил назвать своего лучше партнера в итальянском клубе.

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"Кто лучший? Лично для меня - лучший товарищ по клубу Пауло Дибала", - заявил бразилец во время трансляции в Instagram.

Ранее сообщалось, что Коста может летом покинуть "Ювентус".

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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