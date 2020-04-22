Опровержение: Рома исключает возможность продажи Джеко

Итальянская "Рома" опровергает информацию о продаже своего лидера Эдина Джеко.

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"Наша команда довольна тем, как Эдин выступает в роли капитана. Особенно в такое трудное время. Мы не планировали пересматривать наше соглашение с игроком. Слухи в СМИ - беспочвенны", - ссылается на представителя клуба ANSA.

В текущем сезоне Джеко забил 15 голов, а также отдал 9 голевых передач в 32-х матчах за "волков".