Лука Тони: У Италии большие проблемы, только Иммобиле может забить больше 15-ти за сезон

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони рассказал о главной проблеме, которая сейчас есть в команде.

"Вспомните какой командой были мы? У нас было много отличных нападающих. Если мы забивали в сезоне меньше 20-ти, то считали это провалом.

Сейчас в сборной только Иммобиле способен забить больше 15-ти. Это большая проблема", - рассказал Тони.

Читайте также Лука Тони назвал идеального форварда для Роналду, которого может подписать Ювентус

Отметим, что в этом сезоне на счету Чиро уже 31 гол.