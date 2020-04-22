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Лука Тони: У Италии большие проблемы, только Иммобиле может забить больше 15-ти за сезон

Италия
(1 голосов)

В его словах есть правда

Лука Тони: У Италии большие проблемы, только Иммобиле может забить больше 15-ти за сезон
UA-Футбол
Новина українською

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони рассказал о главной проблеме, которая сейчас есть в команде.

"Вспомните какой командой были мы? У нас было много отличных нападающих. Если мы забивали в сезоне меньше 20-ти, то считали это провалом.

Сейчас в сборной только Иммобиле способен забить больше 15-ти. Это большая проблема", - рассказал Тони.

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Отметим, что в этом сезоне на счету Чиро уже 31 гол.

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В статье: Италия Чиро Иммобиле Лука Тони Лацио (Рим)
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