Италия
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Лука Тони: У Италии большие проблемы, только Иммобиле может забить больше 15-ти за сезон
В его словах есть правда
Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони рассказал о главной проблеме, которая сейчас есть в команде.
"Вспомните какой командой были мы? У нас было много отличных нападающих. Если мы забивали в сезоне меньше 20-ти, то считали это провалом.
Сейчас в сборной только Иммобиле способен забить больше 15-ти. Это большая проблема", - рассказал Тони.
Отметим, что в этом сезоне на счету Чиро уже 31 гол.
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