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Агент: Ман Сити предлагал за Кака 100 миллионов, но он никогда не хотел покидать Милан
В Италии полузащитник был лучшим
Агент бразильского полузащитника Кака признался, что у его клиента никогда не было желание покидать итальянский "Милан".
"Ман Сити" предлагал за него 100 миллионов, но он твердо говорил, что хочет остаться в "Милане". Каждый год "Реал" интересовался его переходом, но он всегда блокировался руководством.
В 2009-м Кака уехал на сборы в Бразилию взяв лишь один рюкзак, он был уверен, что вернется. Но в тот момент "Милан" продал его "Реалу". Кака был счастлив в "Милане" и ему не нужны были деньги, которые заработал играя в Мадриде", - приводит слова агента MilanNews.it.
Напомним, что сегодня Кака празднует свой 38-й день рождения.