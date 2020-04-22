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Агент: Ман Сити предлагал за Кака 100 миллионов, но он никогда не хотел покидать Милан

Италия
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В Италии полузащитник был лучшим

Агент: Ман Сити предлагал за Кака 100 миллионов, но он никогда не хотел покидать Милан
UA-Футбол
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Агент бразильского полузащитника Кака признался, что у его клиента никогда не было желание покидать итальянский "Милан".

"Ман Сити" предлагал за него 100 миллионов, но он твердо говорил, что хочет остаться в "Милане". Каждый год "Реал" интересовался его переходом, но он всегда блокировался руководством.

В 2009-м Кака уехал на сборы в Бразилию взяв лишь один рюкзак, он был уверен, что вернется. Но в тот момент "Милан" продал его "Реалу". Кака был счастлив в "Милане" и ему не нужны были деньги, которые заработал играя в Мадриде", - приводит слова агента MilanNews.it.

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Напомним, что сегодня Кака празднует свой 38-й день рождения.

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В статье: Кака Манчестер Сити Милан
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