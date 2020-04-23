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Интер включился в гонку за Погба

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Интер включился в гонку за Погба
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Миланский "Интер" включился в гонку за французским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает Tuttosport.

Как пишет источник, "нерадзурри" контактировали с агентом Мино Райолой по поводу трансфера форварда "Эвертона" Мойзе Кина, однако во время их разговора фигурировало имя Поля Погба, который также является клиентом Райолы.

Нынешнее соглашение игрока с "Юнайтед" рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 игру в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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