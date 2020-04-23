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Барселоне нужен полузащитник Брешии

Италия
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Тонали может перебраться в стан каталонцев

Барселоне нужен полузащитник Брешии
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"Барселона" готова включиться в борьбу за полузащитника "Брешиа" Сандро Тонали, сообщает Goal.com со ссылкой на Corrierre della Sera.

По информации источника, каталонский клуб собирается предложить за 19-летнего итальянца 60 миллионов евро. Сообщается, что "сине-гранатовые" также готовы отдать за футболиста двух молодых игроков команды. Источник не называет имен, но отмечает, что речь идет о левом защитнике и центральном полузащитнике. Помимо "Барселоны", к Тонали также проявляют интерес "Интер", "Ювентус" и "Милан".

Тонали провел за "Брешиа" 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

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В статье: Барселона Брешиа (Брешиа) Сандро Тонали
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