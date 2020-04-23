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Ювентус продлит контракт со своим капитаном после возобновления сезона
Все детали уже согласованны
Туринский "Ювентус" в ближайшее время продлит соглашение с Джорджо Кьеллини. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
Уже сейчас руководство клуба согласовало контракт со своим капитаном. Официально о его продлении будет объявлено после возобновления сезона.
Опытный итальянский защитник останется в Турине, как минимум, до 2022-го года. Более того, руководство "зебр" хочет, чтобы Кьеллини завершил карьеру в их команде.
Отметим, что Джорджо защищает цвета туринской команды с 2005-го, успев провести за 15 лет 502 матча.