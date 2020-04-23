  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус продлит контракт со своим капитаном после возобновления сезона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус продлит контракт со своим капитаном после возобновления сезона

Италия
(1 голосов)

Все детали уже согласованны

Ювентус продлит контракт со своим капитаном после возобновления сезона
UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" в ближайшее время продлит соглашение с Джорджо Кьеллини. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Читайте такжеКапитан вновь в строю: Кьеллини провел тренировку в общей группе Ювентуса

Уже сейчас руководство клуба согласовало контракт со своим капитаном. Официально о его продлении будет объявлено после возобновления сезона.

Опытный итальянский защитник останется в Турине, как минимум, до 2022-го года. Более того, руководство "зебр" хочет, чтобы Кьеллини завершил карьеру в их команде.

Отметим, что Джорджо защищает цвета туринской команды с 2005-го, успев провести за 15 лет 502 матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...