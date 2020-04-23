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Тотти: Я хотел остаться в Роме навсегда. Надеялся, что ко мне проявят больше уважения

Италия
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А также рассказ о том, как император мог отправиться в Мадрид

Тотти: Я хотел остаться в Роме навсегда. Надеялся, что ко мне проявят больше уважения
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Экс-капитан итальянской "Ромы" Франческо Тотти вспомнил несколько эпизодов из своей карьеры, а также рассказал об отношениях с действующим президентом клуба.

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"Я всегда мечтался навсегда остаться в "Роме". Всего один раз я был на гране перехода, когда летом 2004-го на связь выходил "Реал". Тогда многое было уже решено, но все оборвалось.

Моя цель - всегда побеждать. Мы выиграли Скудетто лишь однажды, а потом дважды его упустили. Я ждал, когда клуб будет приглашать лучших футболистов и тренеров. Я видел много проблем в команде.

Мои отношения с Палотой? Мы практически не общаемся. Он никогда не говорил, что я получу новый контракт. Он всего лишь оставил мне сообщения о моем уходе. Это было не очень приятно, я хотел получить больше уважения", - заявил Тотти.

Ранее сообщалось, что Франческо может стать агентом капитана "Наполи".

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В статье: Франческо Тотти Рома (Рим)
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