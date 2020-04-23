Лацио заинтересован в услугах Гетце

Уже летом у Марио Гетце заканчивается контракт с "Боруссией". Стороны приняли решения его не продлевать.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в подписании защитника заинтересован "Лацио". Римский клуб готов прислать своих представителей для переговоров.

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Один из главных конкурентов "Лацио" - римская "Рома". Помимо всео прочего, также за Гетце давно охотится итальянский "Милан".

Ранее сообщалось, что Гетце хочет покинуть "Боруссию" из-за недовольтва игровым временем.