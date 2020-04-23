Италия
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Лацио заинтересован в услугах Гетце
Немец может достаться "орлам" бесплатно
Уже летом у Марио Гетце заканчивается контракт с "Боруссией". Стороны приняли решения его не продлевать.
Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в подписании защитника заинтересован "Лацио". Римский клуб готов прислать своих представителей для переговоров.
Один из главных конкурентов "Лацио" - римская "Рома". Помимо всео прочего, также за Гетце давно охотится итальянский "Милан".
Ранее сообщалось, что Гетце хочет покинуть "Боруссию" из-за недовольтва игровым временем.
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