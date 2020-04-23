  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио заинтересован в услугах Гетце
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио заинтересован в услугах Гетце

Италия
(1 голосов)

Немец может достаться "орлам" бесплатно

Лацио заинтересован в услугах Гетце
UA-Футбол
Новина українською

Уже летом у Марио Гетце заканчивается контракт с "Боруссией". Стороны приняли решения его не продлевать.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в подписании защитника заинтересован "Лацио". Римский клуб готов прислать своих представителей для переговоров.

Читайте такжеМилан рассчитывает бесплатно подписать игрока Боруссии

Один из главных конкурентов "Лацио" - римская "Рома". Помимо всео прочего, также за Гетце давно охотится итальянский "Милан".

Ранее сообщалось, что Гетце хочет покинуть "Боруссию" из-за недовольтва игровым временем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Лацио (Рим) Марио Гётце
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...