"Очки, прическа… Отличник! Не хватало портфеля и шоколадного батончика". Анчелотти – про Кака

Карло Анчелотти рассказал о первых днях бразильского футболиста Кака в "Милане" в рамках своей книги, отрывок переведен telegram-каналом об итальянском футболе "Джанлука Лападула".

"Кака приземлился в аэропорту Мальпенса, я схватился за голову. Очки, прическа… Настоящий отличник – не хватало портфеля с книгами и шоколадного батончика. Господи, мы приобрели студента… Он не был похож на бразильского футболиста, скорее – на свидетеля Иеговы. Я никогда не видел Кака, даже на видеокассетах. Так что повод переживать был".

"Наконец-то этот день настал. Кака приехал на тренировку, ему нужно было освоиться. Первый вопрос, который мне хотелось задать: "Ты сказал папе и маме, что сегодня не пошел в школу?" Охранники "Миланелло" могли попросить у него удостоверение личности, чтобы пропустить. Но он вышел на поле, дезориентированный из-за смены часовых поясов… Господи! И я сейчас серьезно – этого парня нам послали небеса".