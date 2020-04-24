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"Очки, прическа… Отличник! Не хватало портфеля и шоколадного батончика". Анчелотти – про Кака
"Святоша"
Карло Анчелотти рассказал о первых днях бразильского футболиста Кака в "Милане" в рамках своей книги, отрывок переведен telegram-каналом об итальянском футболе "Джанлука Лападула".
"Кака приземлился в аэропорту Мальпенса, я схватился за голову. Очки, прическа… Настоящий отличник – не хватало портфеля с книгами и шоколадного батончика. Господи, мы приобрели студента… Он не был похож на бразильского футболиста, скорее – на свидетеля Иеговы. Я никогда не видел Кака, даже на видеокассетах. Так что повод переживать был".
???????? Throwback to this Kaká golazo ????#UCL | @KAKA pic.twitter.com/Tpd6b4RcSC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2020
"Наконец-то этот день настал. Кака приехал на тренировку, ему нужно было освоиться. Первый вопрос, который мне хотелось задать: "Ты сказал папе и маме, что сегодня не пошел в школу?" Охранники "Миланелло" могли попросить у него удостоверение личности, чтобы пропустить. Но он вышел на поле, дезориентированный из-за смены часовых поясов… Господи! И я сейчас серьезно – этого парня нам послали небеса".
????⚫ @KAKA - @acmilan - finale @ChampionsLeague 2⃣0⃣0⃣7⃣— La UEFA (@UEFAcom_it) February 8, 2019
⚡ #FlashbackFriday #UCL pic.twitter.com/gZ9cdelhAZ
"Гаттузо пошел в стык и сразу жестко врезал ему плечом в плечо, но этого было недостаточно, чтобы Кака потерял мяч. Рино воспринял это с восхитительным спокойствием и резюмировал их встречу: "Ох, пошел на хрен". Кака, возможно, этого не понимал, но Гаттузо поприветствовал его в команде и высоко оценил. Бразилец, сохранив мяч, выдал передачу на 30 метров, оставив в дураках еще и Несту. Мне нужен пульт управления, хочу отмотать назад и понять, что произошло".