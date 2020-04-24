Флоренция - Бергамо - Рим. Как Джанлука Манчини идет к статусу лучшего центрбека Италии

Фокус внимания итальянских болельщиков прошлым летом был смещен на две трансферные саги: очную битву между миланским "Интером" и Мауро Икарди, а также слухами о возможном уходе форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы в "Манчестер Юнайтед". Однако остальные команды не сидели сложа руки, а столичная "Рома" оформила один из самых многообещающих переходов трансферного окна, выписав из "Аталанты" защитника Джанлуку Манчини.

Детство

Джанлука Манчини родился в коммуне Понтедера, что в итальянском регионе Тоскана, однако практически сразу после своего рождения он и его семья переехали немного восточнее – в Монтополи. Эта коммуна расположена приблизительно на одинаковом расстоянии от крупных городов – Пизы и Флоренции, а климат позволяет выращивать большое количество различных сельскохозяйственных и других культур. Семью Манчини нельзя назвать зажиточной, но и бедными они не являются: выращивание груш и яблок позволяет не бедствовать и не нуждаться в средствах.

Маленький Джанлука был активным ребенком и часто бегал по немаленькой семейной ферме. Для того, чтобы занять сына чем-то более продуктивным, чем обычная беготня, сперва было куплено баскетбольное кольцо, а уже чуть позже велосипед. Однако баскетболиста и велогонщика из Джанлуки не вышло, потому что всего милее ему был футбольный мяч.

Его судьбу предопределила одна встреча. Отец считал, что сын еще слишком мал, чтобы начинать заниматься футболом на более профессиональном уровне, но его переубедил друг семьи Джузеппе Асприлья, который был футбольным тренером и когда увидел, как малец пинает круглого, то сразу понял, что перед ним талант. Старший Манчини упирался, не соглашался с выводами друга, но сдался под аргументом, что если он не приведет парня на тренировку, то "я приду и заберу его сам".

Вторая встреча, которая повлияла на судьбу Джанлуки Манчини, произошла во время одной из игр местной команды "Валдарно Кальчо", за которую начал пинать мяч игрок. На нее приехал скаут из соседней Флоренции, представляющий "Фиорентину". Тогда Джанлука бегал в центре полузащиты и его движение на поле впечатлили представителя команды Серии А, насколько вообще может впечатлить парень в десятилетнем возрасте. После матча ему предложили отправиться на просмотр во Флоренцию.

Родители Манчини поступили мудро. Они не стали давить на сына, предоставив право принимать решение ему самому. После бессонной ночи, взвесив все за и против, парень решил, что такой шанс возможно представиться всего раз в жизни, и дал свое согласие. Спустя несколько дней просмотра Джанлука был зачислен в академию "Фиорентины".

Взросление

Несмотря на то, что у Манчини была возможность жить на базе во Флоренции, он решил остаться дома, а на тренировки в свободное от работы время его возила мама, а если она была занята, то парень выбирал автобус. В "Фиорентине" его стали чаще использовать на правом фланге, но со временем передвинули ближе к собственным воротам.

В возрасте пятнадцати лет вместе с командой "Фио" уровня Giovanissimi Nazionale он выиграл чемпионат Италии. Спустя три года, когда он уже перешел на самый высокий уровень юношеского футбола – в Примаверу, его успехи заметил тогдашний тренер флорентийцев Винченцо Монтелла. Он вызвал во время предсезонной подготовки в главную команду и дал игровое время в товарищеских матчах. Однако со временем стало понятно, что в клубе делают ставку на более опытных игроков, а Джанлуке Манчини в его возрасте кровь из носу нужна была игровая практика. Так в его жизни появилась "Перуджа".

"Перуджа" тогда обитала в Серии Б и свой первый профессиональный контракт Джанлука подписал именно с этим клубом. Во втором туре чемпионата в возрасте девятнадцати лет он вышел на поле в матче против "Пескары". Всего в том году он сыграл лишь в двенадцати матчах, но как признается сам игрок, для него уже сам факт нахождения на поле рядом с опытными игроками дал бесценный опыт. Также он впервые оказался вдали от семьи, но смог адаптироваться благодаря сплоченной команде. Спустя полгода нахождения в "Перудже" Манчини мог покинуть клуб и уйти в аренду, но он рискнул остаться и не прогадал.

В следующем году ему стали больше доверять, а зимой поступило неожиданное предложение – им заинтересовалась "Аталанта". Бергамаски выкупили контракт игрока, но позволили ему остаться в нынешнем клубе. "Перуджа" вышла в плей-офф Серии Б, но не смогла в полуфинале пройти "Беневенто".

Становление

Джанлуке Манчини повезло с тем, что у руля "Аталанты" в то время уже был мастер по работе с молодыми футболистами Джан Пьеро Гасперини. Защитник признавался, что в Серии Б были достаточно тяжелые тренировки, но интенсивность учебных занятий у Гасперини его потрясла еще больше. Тренер не спешил вводить в состав молодого игрока, но дал возможность дебютировать уже в шестом туре, причем в матче против команды, которая дала Манчини путь в большой футбол – против "Фиорентины". На 25-й минуте матча травму получил Рафаэл Толои и именно его заменил Джанлука. Бергамаски спаслись на последней минуте (1:1), а Манчини отметился желтой карточкой. На трибуне сидела семья и друзья защитника, что добавляло нервоза, но он справился.

В первом для себя сезоне в Серии А Джанлука Манчини был игроком ротации и успел забить первый гол – пострадал "Кьево" из Вероны. Все изменилось в прошлом сезоне. Гасперини любит играть в защите "три в линию" и Манчини идеально подходил под эту схему. Он застолбил себе место в стартовом составе, выходил на поле в Лиге Европы, а также получил вызов в сборную Италии. Своим лучшим матчем в сезоне Джанлука считает игру против миланского "Интера", в которой "Аталанта" буквально не оставила камня на камне от соперника – 4:1, а сам защитник забил гол.

Что может дать "Роме"?

Немудрено, что своей игрой Манчини заслужил переход в более статусный клуб. Спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки, придя на эту должность, начал работать над укреплением проблемных позиций. После обмена с доплатой со стороны "Наполи" защитника Костаса Маноласа на хавбека Амаду Диавара, стало понятно, что клубу нужен игрок в оборону. На рынке было не так много качественных исполнителей, тем более за адекватные деньги.

"Джалоросси" провернули сверхуспешный трансфер. Аренда на сезон обойдется им в 2 млн евро, обязательство выкупа – еще в 19 млн. Также прописаны бонусы в 5 млн евро. Итого: 26 млн евро за защитника, который считается одним из самых талантливых в своем поколении, готовый игрок стартового состава, вызывающийся в Национале.

Джанлука Манчини, несмотря на свой высокий рост, не обделен стартовой и дистанционной скоростью. Он хорошо владеет ногами и охотно идет в дриблинг. В подкат итальянец идет лишь тогда, когда уверен, что он будет чистый и позволит его команде завладеть мячом. Высокий рост и прыгучесть позволяют Джанлуке отлично играть головой. Он частый гость штрафной соперника на стандартах и уже не раз огорчал вратарей соперника.

Манчини физически силен и отлично играет позиционно, умеет начинать атаки и является ярким примером современного центрального защитника. Совсем недавно в "Роме" уже был игрок похожих характеристик – Медхи Бенатия, чьим последним клубом в Италии был "Ювентус".

Что уже дал "Роме"?

Манчини – четвертый игрок по количеству игрового времени среди всех игроков джалоросси. Он сходу стал игроком стартового состава и составил пару центральных защитников вместе с арендованным Крисом Смоллингом. Летом "Рома" сменила главного тренера, назначив португальца Пауло Фонсеку. Команда стала играть в более атакующий футбол, нередко забывая про защиту. Это сказалось на средней «пропускаемости».

При этом сам Манчини стал больше нацелен именно на игру у своих ворот, чем у чужих. Это сказалось на среднем количестве ударов по воротам соперника: 0,68 против 1,6 в среднем за матч в прошлом сезоне. При этом Джанлука все также неплох в воздушной борьбе, выигрывая по 2,4 воздушных единоборств за 90 минут. Это меньше, чем у защитника "Юве" Маттейса де Лигта (2,9), но больше чем у Леонардо Бонуччи (1,9).

В октябрьском матче с "Миланом" Фонсека даже попробовал перевести Манчини в опорную зону и вместе с центральным защитником Смоллингом они чуть было не организовали гол. Один гол до вынужденного перерыва за новый клуб Джанлука забить успел – в ноябре в ворота "Брешии" (3:0).

На днях Манчини провел онлайн-конференцию с болельщиками через Instagram. Он много говорил о том, что хоть и играл на "Стадио Олимпико", но делать это в футболке "Ромы" – совсем другое ощущение. Своим самым опасным соперником Джанлука назвал Джеко, но так как теперь они одноклубники, добавил, что ему пришлось сложно играть против Мертенса, Игуаина и Лаутаро Мартинеса. Адаптироваться в стане джалоросси помогла дружба с Леонардо Спинаццолой, с которым они пересекались в "Перудже" и "Аталанте". Можно сказать, что оба в Риме уже стали своими.