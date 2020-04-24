Ибрагимович купил огромный участок в Швеции

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович приобрёл 1000 гектаров земельного участка с лесом в Швеции, сообщает The Times Hub.

Покупка была сделана ещё прошлым летом, когда футболист выступал в США за "Лос-Анджелес Гэлакси". Участок был приобретён у компании Persson Invest по цене 30 млн шведских крон, или € 2,7 млн.

Златан уже владеет несколькими объектами в этом районе. В дополнение к большой вилле возле горы он также имеет в собственности охотничий домик у озера, а теперь и примыкающий к нему земельный участок.