Италия
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Ибрагимович купил огромный участок в Швеции
Её стоимость составила 2,7 миллиона евро
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович приобрёл 1000 гектаров земельного участка с лесом в Швеции, сообщает The Times Hub.
Покупка была сделана ещё прошлым летом, когда футболист выступал в США за "Лос-Анджелес Гэлакси". Участок был приобретён у компании Persson Invest по цене 30 млн шведских крон, или € 2,7 млн.
Златан уже владеет несколькими объектами в этом районе. В дополнение к большой вилле возле горы он также имеет в собственности охотничий домик у озера, а теперь и примыкающий к нему земельный участок.
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