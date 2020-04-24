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Рома попытается подписать 3 летний контракт с Мертенсом

Италия
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Контракт игрока с Наполи заканчивается в 2020 году

Рома попытается подписать 3 летний контракт с Мертенсом
Новина українською

"Рома" собирается предложить форварду "Наполи" Дрису Мертенсу контракт на 3 года, сообщает Corierre dello Sport.

Как пишет источник, римский клуб намерен подписать соглашение с 32-летним бельгийцем, чей контракт с "Наполи" закончится в конце июня 2020 года. Сообщается, что "Рома" предложит футболисту зарплату в 3,5 миллиона евро с возможными бонусными выплатами.

На счету Мертенса 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за "Наполи" в сезоне-2019/20.

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В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Наполи
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