Роналду намерен остаться в Ювентусе до 2022 года

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступать в составе туринского клуба до 2022 года, сообщает Tuttosport.

Напомним, португальский форвард перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года и заключил четырёхлетний контракт. Ранее сообщалось, что интерес к Роналду проявляет "Пари Сен-Жермен". Несмотря на информацию об интересе со стороны парижской команды, нападающий намерен отработать соглашение до конца.

В этом сезоне на счету Роналду 21 гол в 22 матчах Серии А.