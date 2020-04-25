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Роналду намерен остаться в Ювентусе до 2022 года

Италия
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Криштиану собирается отработать контракт до конца

Роналду намерен остаться в Ювентусе до 2022 года
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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступать в составе туринского клуба до 2022 года, сообщает Tuttosport.

Напомним, португальский форвард перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года и заключил четырёхлетний контракт. Ранее сообщалось, что интерес к Роналду проявляет "Пари Сен-Жермен". Несмотря на информацию об интересе со стороны парижской команды, нападающий намерен отработать соглашение до конца.

В этом сезоне на счету Роналду 21 гол в 22 матчах Серии А.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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