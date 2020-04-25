Кьеллини будет выступать в Юве до 2021 года, после чего получит должность в клубе

Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с "Ювентусом", а по завершении карьеры получит должность в клубе.

Новое соглашение 35-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2021 года. По истечении срока договора он начнет работу в роли менеджера туринцев.

В апреле 2017 года Кьеллини получил диплом магистра по управлению бизнесом.

За "Ювентус" защитник выступает с 2005 года.