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Кьеллини будет выступать в Юве до 2021 года, после чего получит должность в клубе

Италия
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"Бьянконери" не намерены прощаться с легендой

Кьеллини будет выступать в Юве до 2021 года, после чего получит должность в клубе
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Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с "Ювентусом", а по завершении карьеры получит должность в клубе.

Новое соглашение 35-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2021 года. По истечении срока договора он начнет работу в роли менеджера туринцев.

В апреле 2017 года Кьеллини получил диплом магистра по управлению бизнесом.

За "Ювентус" защитник выступает с 2005 года.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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