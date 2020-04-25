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Кьеллини будет выступать в Юве до 2021 года, после чего получит должность в клубе
"Бьянконери" не намерены прощаться с легендой
Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с "Ювентусом", а по завершении карьеры получит должность в клубе.
Новое соглашение 35-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2021 года. По истечении срока договора он начнет работу в роли менеджера туринцев.
В апреле 2017 года Кьеллини получил диплом магистра по управлению бизнесом.
За "Ювентус" защитник выступает с 2005 года.
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